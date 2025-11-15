Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, давши власний прогноз, скільки ще може тривати російсько-українська війна.

Болючі точки Росії: куди треба уражати?

На думку військового експерта, Україна вестиме бойові дії ще три роки. Він наголосив, що реальна війна починається тоді, коли залучені для ударів далекобійні засоби ураження, які дістають в тил противника.

Сировинну країну можна знищити упродовж певного періоду, ліквідовуючи її ресурси. Скільки часу треба знищувати ресурси Росії для її розпаду? На це піде три роки,

– озвучив Світан.

Протягом перших двох років треба знищувати нафтову сферу країни-агресорки й енергетичну, атакуючи зокрема її НПЗ. Паралельно націлюватися на її металургію. Тобто все те, що дає Росії фінанси, які вона спрямовує на ведення війни.

"Ще на рік вона вийде на друк російських рублів, а далі почне розпадатися. Не зможе завдяки дотаціям утримувати державну освіту, підживлювати війну з шириною фронту понад тисячу кілометрів й забезпечувати півмільйонну армію", – пояснив Світан.

Які ще прогнози звучать щодо тривалості війни?