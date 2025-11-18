За попередньою інформацією постраждалих немає, але наслідки ще уточнюються. Про це пише 24 Канал із посиланням на Exilenova+.
Що відомо про тривогу у Воронежі?
У російському Воронежі розпочалась паніка через загрозу українських дронів та ракет. За інформацією ворожих пабліків, сили "певео" нібито збили щонайменше шість ракет.
Попередньо, ракети та дрони прилетіли з Харківської області.
Губернатор Воронезької області повідомив, що потерпілих наразі немає, а наслідки для інфраструктури потребують уточнення. Також зазначається, що ППО області працює у посиленому режимі, відстежуючи повітряні цілі та запобігаючи можливим ушкодженням. Подальша інформація уточнюється.
Українські дрони атакують Воронеж: дивіться відео
Де ще чули вибухи росіяни?
У Корочі Бєлгородської області ввечері 17 листопада загорівся торговий центр "Вокзальний" нібито після атаки дронів.
Вогонь охопив 3,5 тисячі квадратних метрів.
Відомо, що через атаку безпілотників у Корочі та селах Погоріловка та Подкопаєвка немає світла.
Невідомі дрони 17 листопада атакували Ульяновську область Росії. Є влучання в енергетичну підстанцію 500 кВ у селищі Вешкайма.
Губернатор Ульяновської області заявив, що атаку відбили без жертв, але супутникові дані NASA підтверджують пожежу на підстанції.