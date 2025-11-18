За попередньою інформацією постраждалих немає, але наслідки ще уточнюються. Про це пише 24 Канал із посиланням на Exilenova+.

Що відомо про тривогу у Воронежі?

У російському Воронежі розпочалась паніка через загрозу українських дронів та ракет. За інформацією ворожих пабліків, сили "певео" нібито збили щонайменше шість ракет.

Попередньо, ракети та дрони прилетіли з Харківської області.

Губернатор Воронезької області повідомив, що потерпілих наразі немає, а наслідки для інфраструктури потребують уточнення. Також зазначається, що ППО області працює у посиленому режимі, відстежуючи повітряні цілі та запобігаючи можливим ушкодженням. Подальша інформація уточнюється.

Українські дрони атакують Воронеж: дивіться відео

Де ще чули вибухи росіяни?