Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на губернатора Бєлгородщини В'ячеслава Гладкова.

Що відомо про пожежу у ТЦ на Бєлгородщині?

У російських телеграм-каналах кажуть, що горить ТЦ із назвою "Вокзальний". Попередньо, вогонь охопив 3,5 тисячі квадратних метрів.

Постраждалих нібито немає.

Горить ТЦ у Корочі: дивіться відео

Гудков запевняє, що було 2 дрони. Після другого удару вибило вікна у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку.

Обережно, нецензурна лексика! Пожежа у ТЦ на Бєлгородщині: дивіться відео

Окрім того, кажуть, що через атаку безпілотників у Корочі та селах Погоріловка та Подкопаєвка немає світла.

Схоже, за усіма локаціями так "успішно" відпрацювала російська "певео".

