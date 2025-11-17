Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на губернатора Бєлгородщини В'ячеслава Гладкова.
Що відомо про пожежу у ТЦ на Бєлгородщині?
У російських телеграм-каналах кажуть, що горить ТЦ із назвою "Вокзальний". Попередньо, вогонь охопив 3,5 тисячі квадратних метрів.
Постраждалих нібито немає.
Горить ТЦ у Корочі: дивіться відео
Гудков запевняє, що було 2 дрони. Після другого удару вибило вікна у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку.
Обережно, нецензурна лексика! Пожежа у ТЦ на Бєлгородщині: дивіться відео
Окрім того, кажуть, що через атаку безпілотників у Корочі та селах Погоріловка та Подкопаєвка немає світла.
Схоже, за усіма локаціями так "успішно" відпрацювала російська "певео".
Вибухи у Росії: останні новини
16 листопада у російському Орлі лунали вибухи. Місцеві скаржилися на атаку дронів на ТЕЦ.
Також ЗСУ атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області та базу зберігання безпілотників "Рубікон".
Окрім того, раніше СБУ знищила 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" і 2 радари 96Н6 (Cheese Board) і 92Н6 (Grave Stone) в Новоросійську.