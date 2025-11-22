Взрывы также посетили Саратов. О таком информирует 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы ASTRA и SHOT.
Что известно о взрывной ночи в Саратовской области?
Очевидцы рассказывают, что над Сызранью был слышен гул, а громкие звуки поступали из северной части. По их словам, в сторону города из района Волги на низкой высоте двигались дроны, а в небе появлялись вспышки.
Предварительно, системы противовоздушной обороны сбивают беспилотники. Официальной информации об инциденте пока нет.
Похожая ситуация сложилась и в Саратове и Энгельсе, где местные жители слышали серию громких "хлопков". По предварительным данным, ПВО пыталась отразить атаку беспилотных летательных аппаратов.
Местные жители рассказали, что на севере и в центральных районах прозвучало около пяти взрывов, а в небе были видны яркие вспышки.
Через громкоговорители раздавались сирены и призывы отойти от окон и перейти в безопасные места.
Позже очевидцы сообщили, что количество взрывов могло достигать уже около шестнадцати.
Где еще в России раздавались взрывы в последнее время?
Недавно украинские Силы обороны снова атаковали Рязанский НПЗ, в результате чего на его территории вспыхнул масштабный пожар.
Кроме того, украинские подразделения нанесли удар по месту концентрации российских войск на временно оккупированной части Донецкой области.
В ночь на 20 ноября в ряде регионов России жители сообщали о серии взрывов и активности систем противовоздушной обороны. Речь идет о Рязани, Новомосковске и Рыльске.
К тому же в Пермском крае России на железнодорожной ветке вспыхнул пожар после того, как девять вагонов с газом сошли с рельсов и загорелись.