Кроме того, попадания фиксировали еще на некоторых объектах противника. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
К теме Гремит со всех сторон: горит предприятие в Рязани и подстанция в Курской области
Что известно об атаке Сил обороны на российский НПЗ в Рязани?
Украинские военные официально подтвердили результативную атаку на стратегически важный объект врага. В результате удара Сил обороны в зоне установок вторичной переработки нефти в Рязани вспыхнул пожар. Масштабы повреждений пока уточняются.
Операцию провели операторы 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с ГУР. По их информации, удар нанесен на расстоянии более 470 километров от государственной границы Украины.
Для справки:
Рязанский НПЗ – один из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России с годовой проектной мощностью 17,1 миллиона тонн. Предприятие производит бензин различных марок, дизельное и авиационное топливо, сжиженный газ и другие нефтепродукты. Завод ежегодно выпускает около 840 тысяч тонн авиационного керосина и играет значительную роль в обеспечении топливом воздушно-космических сил страны-агрессора.
Также зафиксирован удар по скоплению личного состава российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области. Данные о потерях врага уточняются.
Силы обороны и в дальнейшем проводят операции, направленные на ослабление военно-экономической базы России, ее логистики, поставки топлива и боеприпасов, чтобы заставить агрессора прекратить войну против Украины.
Кстати, накануне в Пермском крае России произошел масштабный пожар на железной дороге. Тогда девять вагонов с газом сошли с рельсов и вспыхнули. Огонь разрушил около 400 метров железнодорожного полотна и повредил железобетонный мост.
Предыдущие успешные атаки ВСУ по территории России
Недавно украинские военные впервые за долгое время эффективно использовали ракеты ATACMS для ударов по целям на территории России. В Генеральном штабе ВСУ назвали этот эпизод "важным рубежом" и подчеркнули, что операции с использованием дальнобойных ракет будут продолжаться и в дальнейшем.
Кроме того, украинские Силы обороны успешно атаковали Сакскую теплоэлектроцентраль в захваченном Крыму, нанеся объекту серьезные разрушения. Эта ТЭЦ в городе Саки работает на природном газе и была полностью обновлена в 2018 – 2020 годах.
В ночь на 13 ноября украинские беспилотники также осуществили серию прицельных ударов по важным российским объектам в Крыму. Речь идет в частности об атаке по Морскому нефтяному терминалу в Феодосии и по складу хранения и сервисного обслуживания ударно-разведывательных дронов в Кировском районе.