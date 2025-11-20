Кроме того, попадания фиксировали еще на некоторых объектах противника. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

К теме Гремит со всех сторон: горит предприятие в Рязани и подстанция в Курской области

Что известно об атаке Сил обороны на российский НПЗ в Рязани?

Украинские военные официально подтвердили результативную атаку на стратегически важный объект врага. В результате удара Сил обороны в зоне установок вторичной переработки нефти в Рязани вспыхнул пожар. Масштабы повреждений пока уточняются.

Операцию провели операторы 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с ГУР. По их информации, удар нанесен на расстоянии более 470 километров от государственной границы Украины.

Для справки: Рязанский НПЗ – один из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России с годовой проектной мощностью 17,1 миллиона тонн. Предприятие производит бензин различных марок, дизельное и авиационное топливо, сжиженный газ и другие нефтепродукты. Завод ежегодно выпускает около 840 тысяч тонн авиационного керосина и играет значительную роль в обеспечении топливом воздушно-космических сил страны-агрессора.

Также зафиксирован удар по скоплению личного состава российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области. Данные о потерях врага уточняются.

Силы обороны и в дальнейшем проводят операции, направленные на ослабление военно-экономической базы России, ее логистики, поставки топлива и боеприпасов, чтобы заставить агрессора прекратить войну против Украины.

Кстати, накануне в Пермском крае России произошел масштабный пожар на железной дороге. Тогда девять вагонов с газом сошли с рельсов и вспыхнули. Огонь разрушил около 400 метров железнодорожного полотна и повредил железобетонный мост.

Предыдущие успешные атаки ВСУ по территории России