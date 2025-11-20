Крім того, влучання фіксували ще на деяких об'єктах противника. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Що відомо про атаку Сил оборони на російський НПЗ у Рязані?

Українські військові офіційно підтвердили результативну атаку на стратегічно важливий об'єкт ворога. Внаслідок удару Сил оборони в зоні установок вторинної переробки нафти в Рязані спалахнула пожежа. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Операцію провели оператори 1-го окремого центру СБС у взаємодії з ГУР. За їхньою інформацією, удару завдано на відстані понад 470 кілометрів від державного кордону України.

Для довідки: Рязанський НПЗ – один із ключових нафтопереробних підприємств Росії з річною проєктною потужністю 17,1 мільйона тонн. Підприємство виробляє бензин різних марок, дизельне та авіаційне паливо, скраплений газ та інші нафтопродукти. Завод щороку випускає близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу та відіграє значну роль у забезпеченні паливом повітряно-космічних сил країни-агресорки.

Також зафіксовано удар по скупченню особового складу російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області. Дані щодо втрат ворога уточнюються.

Сили оборони й надалі проводять операції, спрямовані на послаблення воєнно-економічної бази Росії, її логістики, постачання пального та боєприпасів, аби змусити агресора припинити війну проти України.

До речі, напередодні в Пермському краї Росії сталася масштабна пожежа на залізниці. Тоді дев'ять вагонів із газом зійшли з колії та спалахнули. Вогонь зруйнував близько 400 метрів залізничного полотна та пошкодив залізобетонний міст.

Попередні успішні атаки ЗСУ по території Росії