Що відомо про неспокійну ніч в Росії?

Російські міста в Краснодарському краї провели неспокійну ніч. Зокрема, в Геленджику працює ппо по своїх же будинках. Там російська ракета ППО влетіла в житловий будинок, про що пишуть місцеві. У мережі також масово поширюють відео з кадрами "роботи" російської "пе-ве-о".

Одне з міст очікував "сюрприз". Так, в Новоросійську замість повітряної тривоги лунало попередження про хімічну, радіаційну та штормову загрози. Попередньо, систему оповіщення зламали хакери.

Неспокійно було й в Таганрозі. Там також бідкалися на атаку. В пабліках пишуть про приліт та діляться кадрами.

