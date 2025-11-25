Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Що відомо про неспокійну ніч в Росії?
Російські міста в Краснодарському краї провели неспокійну ніч. Зокрема, в Геленджику працює ппо по своїх же будинках. Там російська ракета ППО влетіла в житловий будинок, про що пишуть місцеві. У мережі також масово поширюють відео з кадрами "роботи" російської "пе-ве-о".
Працює російська ППО: дивіться відео
Увага! На відео присутня нецензурна лексика
Одне з міст очікував "сюрприз". Так, в Новоросійську замість повітряної тривоги лунало попередження про хімічну, радіаційну та штормову загрози. Попередньо, систему оповіщення зламали хакери.
Система оповіщення, яка звучала ввечері в Новоросійську: дивіться відео
Неспокійно було й в Таганрозі. Там також бідкалися на атаку. В пабліках пишуть про приліт та діляться кадрами.
Вибухи у Росії: останні новини
Увечері 24 листопада в Московській області Росії було гучно. Зокрема під масованою атакою опинився підмосковний Зеленоград.
Додамо, що у період між 1 та 3 годинами ночі 24 листопада Кстово було під атакою дронів. У місті чули щонайменше 10 вибухів. Також вибухи лунали у Бєлгородській, Воронезькій областях і Краснодарському краї.
Жителі Сизрані Самарської області вночі 22 листопад повідомляли про серію вибухів у районі місцевого нафтопереробного заводу. За словами місцевих мешканців, у небі прогриміло декілька сильних ударів.