Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:



Втрати ворога на 27 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

В ніч на 26 листопада Сили оборони України вдарили по заводу із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах.

Також під ударом дронів був командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії ворога, зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини, а також місце накопичення особового складу росіян на Покровському напрямку.

Днями бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ із Силами безпеки й оборони уразили далекобійними дронами низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї.