Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан оцінив у розмові з 24 Каналом наслідки атаки на Таганрог Ростовської області. Зокрема, на авіаційній базі у момент прильоту перебували на ремонті нібито три одиниці Ту-95МС.

Важливо У Таганрозі після масованої атаки палає, імовірно, аеродром: росіяни припускають втрату літака

Яку авіаційну техніку вдалося ліквідувати в Таганрозі?

Світан пояснив, що кожний літак Ту-95МС, що перебував на авіабазі у Таганрозі, був доукомплектований пілонами під крило під підйом та скид ракет Х-101. На кожному літаку було чотири пілони, на кожному з яких – по дві ракети.

Росіяни зараз не підіймають їх у повітря, коли розпочинається повітряна атака. Вони бояться конструкційних змін у крилі – вже не тягне Ту-95МС. Імовірно, літаки з такими конструкційними втратами мали ремонтуватися на цьому авіаційному заводі,

– підкреслив військовий експерт.

До Таганрогу Силам безпілотних систем було, на його думку, важко дістатися. Адже майже 150-кілометрова зона окупованого Донбасу наразі утикана системою протиповітряної оборони.

"Росіяни відбудували її за 10 років. До того ж Донецький кряж перевищує 300 – 350 метрів над рівнем моря, тому його важко напряму перетнути. Проте знаходять механізми, як це зробити. За допомогою систем РЕБ, діпольних відбивачів, які ставлять перешкоди, пробилися українські ударні дрони. І зрештою дісталися до Таганрогу", – наголосив Роман Світан.

До слова. У Таганрозі українським Силам безпілотних систем вдалося уразити Авіаремонтний завод "ТАНТК імені Г.М. Берієва". А також підприємство "Атлант Аеро", що виробляє безпілотники "Молнія".

Це наукове об'єднання переоблаштовує літаки, які не літають. Літак А-50 – це фактично локатор, що літає. А-60 – приблизно саме такий літак, але з певною системою лазерного контролю. Він стояв на відстою, але росіяни могли його використовувати для різних завдань. Тому, як зауважив льотчик-інструктор, його було потрібно ліквідувати.

Дуже гарно себе показали Сили безпілотних систем. Вони вже практично льотчики, тому що використовують льотний підхід під час підготування та виконання бойових завдань,

– зауважив Роман Світан.

Він додав, що напад на Таганрог був здійснений у найкращих традиціях авіаційної атаки.

Що відомо про атаку на авіабазу у Таганрозі?