З огляду на погодні умови окупантам вдається непомітно проникати у Покровськ, однак таку тактику використовують й наші Сили оборони, щоб давати відсіч противнику там. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Муєсінко розповів 24 Каналу, що групи росіян вже раніше фіксували у центральній частині міста, проте з часом їх зі звідти витісняли.
"Ворог дещо зв'язаний у Покровську, адже раніше він не зміг просуватись далі. Центральна частина більше нагадувала свого роду "сіру зону"", – сказав він.
Як діють росіяни у Покровську?
Олександр Муєсінко підкреслив, що росіяни у Покровську намагаються залучати свої сили, штурмові групи, щоб ховатись там і розосереджуватись у районі міської забудови.
Все задля того, щоб їх ставало ще важче виявляти, ніж це було можливо до цього. Також росіяни використовують погодні умови, які іноді не дають можливість (Силам оборони – 24 Канал) вчасно побачити ворога та зафіксувати його пересування,
– зазначив військовослужбовець.
Попри все, битва за Покровськ триває. Українські військові, з огляду на можливості, продовжують виконувати завдання зі стримування противника та завдавати йому максимальних втрат, щоб окупанти не мали можливостей розвивати темп просування далі.
Яка ситуація на фронті?
Росіяни не припиняють спроб масово прорватися в центр Покровська, але українським захисникам вдається їх стримувати. Ворожі групи зараз зафіксовано у місті, проте Сили оборони займаються їх ліквідацією.
Сили Служби безпеки України атакували російські сили на Донеччині, зокрема у Покровську. Там було ліквідовано ворожих снайперів та операторів дронів.
Володимир Зеленський отримав від військових запити на справедливий розподіл бійців. Він підкреслив, що цим питанням займуться активно найближчим часом.