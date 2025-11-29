На некоторых направлениях они не только удерживают позиции, но и продвигаются вперед. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

Российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области 27 и 28 ноября, но не достигли подтвержденного прогресса.

Тогда как украинские войска удержали позиции или продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 ноября, свидетельствуют о том, что они удерживают позиции вдоль автомагистрали Т-2104 Волчанск – Чугуновка в центре Волчанска – районе, где, по предварительным данным российских источников, присутствуют российские войска.

Россияне продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука 27 и 28 ноября, но не продвинулись вперед.

Российские войска продвинулись на нескольких направлениях фронта / Карты ISW

Украинские войска удерживали позиции или недавно продвинулись на Купянском направлении.

Российские захватчики продолжали наступательные операции на направлении Боровая 27 и 28 ноября, но не продвинулись.

Однако они недавно имели успехи на направлении Славянск – Лиман.

Российские войска продолжали наступательные операции на Северском направлении 27 и 28 ноября, но не достигли подтвержденного продвижения.

Оккупанты недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 26 ноября, указывают на то, что они имели продвижение в юго-восточной Константиновке.

Российские войска продолжали наступательные операции в тактическом районе Доброполье 27 и 28 ноября, но не продвинулись вперед.

Однако они недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 ноября, свидетельствуют о том, что захватчики имели продвижение на восток от Мирнограда (к востоку от Покровска).

Россияне также недавно продвинулись, а украинские войска удержали позиции или также имели продвижение на Новопавловском направлении.

Кроме этого, российские войска продолжали наступательные операции на Великомихайловском направлении, на направлении Гуляйполя, на западе Запорожской области 27 и 28 ноября, но не достигли подтвержденного прогресса.

28 ноября оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись.

