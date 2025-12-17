Про це пише 24 Канал із посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.
Які наслідки удару по Миколаєву?
Під час повітряної тривоги ввечері 17 грудня окупанти атакували Миколаїв, попередньо, дроном "Молнія".
Є пошкодження у житловому секторі. У багатоповерхівці вибиті вікна, пошкоджено газову трубу та припаркований у дворі автобус,
– каже мер міста про наслідки.
Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила. Комунальні та аварійні служби працюють на місці. Оцінюють обсяг робіт, аби розуміти скільки КП залучити для ліквідації наслідків атаки.
Віталій Кім пояснив, що внаслідок атаки вибиті вікна 9-ти поверхового житлового будинку, пошкоджено автобус та газову мережу. Ворог атакував місто близько 19:20.
Російські обстріли України: що відомо?
Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Одесу 13 грудня. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ворог застосував величезну кількість різних засобів ураження. Зокрема були прильоти "Кинджалів", чого не було за увесь час повномасштабної війни. Фактично росіяни щодня обстрілюють Одещину.
За його словами, станом на 17 грудня постачання відновили для 583 тисячі абонентів. Однак ще 33 тисячі залишаються без світла. Це надзвичайна ситуація.
Крім того, вдень 17 грудня окупанти вдарили по Запоріжжю. Унаслідок атаки зруйновано житлові будинки та пошкоджено об'єкт інфраструктури, зокрема навчальний заклад.