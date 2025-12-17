Про це пише 24 Канал із посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Читайте також Росіяни знову пустили "Шахеди" по Україні: де зараз є тривога

Які наслідки удару по Миколаєву?

Під час повітряної тривоги ввечері 17 грудня окупанти атакували Миколаїв, попередньо, дроном "Молнія".

Є пошкодження у житловому секторі. У багатоповерхівці вибиті вікна, пошкоджено газову трубу та припаркований у дворі автобус,

– каже мер міста про наслідки.

Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила. Комунальні та аварійні служби працюють на місці. Оцінюють обсяг робіт, аби розуміти скільки КП залучити для ліквідації наслідків атаки.

Віталій Кім пояснив, що внаслідок атаки вибиті вікна 9-ти поверхового житлового будинку, пошкоджено автобус та газову мережу. Ворог атакував місто близько 19:20.

Російські обстріли України: що відомо?