Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича.

Читайте также Россияне снова пустили "Шахеды" по Украине: где сейчас есть тревога

Какие последствия удара по Николаеву?

Во время воздушной тревоги вечером 17 декабря оккупанты атаковали Николаев, предварительно, дроном "Молния".

Есть повреждения в жилом секторе. В многоэтажке выбиты окна, повреждена газовая труба и припаркованный во дворе автобус,

– говорит мэр города о последствиях.

Информация о пострадавших, к счастью, не поступала. Коммунальные и аварийные службы работают на месте. Оценивают объем работ, чтобы понимать сколько КП привлечь для ликвидации последствий атаки.

Виталий Ким объяснил, что в результате атаки выбиты окна 9-ти этажного жилого дома, поврежден автобус и газовую сеть. Враг атаковал город около 19:20.

Российские обстрелы Украины: что известно?