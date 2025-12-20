Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на промову президента України на пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро 20 грудня.

Чому Росія продовжує війну?

Володимир Зеленський наголосив, що війна Росії проти України, яку затягує Володимир Путін, не тільки для захоплення Донбасу. Лідер України переконаний, що мета Кремля – усунути народи від ухвалення рішень щодо долі їхніх держав.

Президент Зеленський додав, що російський диктатор прагне вирішувати все особисто або разом із такими ж, як він, друзями.

Війна Росії проти України завжди була і є війною про дещо більше, ніж про землі самої України. І саме тому Росія ніколи не задовольниться тим чи іншим шматком території, якщо хтось їй щось подарує,

– повідомив Зеленський.

Глава держави також заявив про необхідність захисту фундаментальних принципів Європи. Йдеться про незалежність, суверенітет та демократію.

Україна разом із партнерами, за словами Зеленського, уважно працює над кожним пунктом мирної угоди. Потрібно це для того, щоб вона була "про стабільний та тривалий мир і надійні гарантії безпеки", резюмував він.

