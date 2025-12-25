Під ударом була, зокрема, і столиця країни-агресорки. Про це пише 24 Канал з посиланням на російське міноборони та місцевих губернаторів.

Дивіться також Усі кораблі РФ під прицілом: військовий вказав на цікаві деталі в атаках України

Де літали дрони в Росії?

За даними міноборони країни-агресорки, протягом минулої ночі в період з 23:00 24 грудня за московським часом до 7 ранку 25 грудня силами "пе-ве-о" нібито було "перехоплено та знищено" 141 дрон:

62 БпЛА – над територією Брянської області,

12 БпЛА – над територією Тульської області,

11 БпЛА – над територією Калузької області,

9 БпЛА – над територією Московського регіону,

8 БпЛА – над територією Республіки Адигея,

7 БпЛА – над територією Краснодарського краю,

6 БпЛА – над територією Республіки Крим,

6 БпЛА – над територією Ростовської області,

5 БпЛА – над територією Бєлгородської області,

5 БпЛА – над територією Воронезької області,

5 БпЛА – над акваторією Азовського моря,

4 БпЛА – над територією Курської області,

1 БпЛА – над територією Волгоградської області.

Цієї ночі дрони літали і над Москвою. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив у своєму телеграм-каналі, що ввечері в середу та в ніч на четвер Москву нібито атакували щонайменше 9 безпілотників.

Про якісь наслідки ударів Собянін не пише, але зазначає, що безпілотники знищено, а от "на місці падіння уламків" працюють фахівці екстрених служб.

На атаку дронів скаржилися і в Калузькій області. За даними місцевої влади, там над територіями Дзержинського, Малоярославецького та Таруського муніципальних округів, а також на околиці міста Калуги було нібито збито понад десяток дронів. Водночас там заявляють, що "на місцях працюють оперативні групи".

Додамо, що вночі в аеропорту Краснодар (Пашковський) вводили додаткові тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Зранку їх скасували.

Крім цього, зазначимо, що в порту Темрюка Краснодарського краю через атаку дронів сталося займання двох резервуарів з нафтопродуктами Загальна площа пожежі становить близько 2 тисяч квадратних метрів. Попередньо, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби.

Вибухи в Росії: останні новини