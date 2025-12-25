Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що останнім часом почастішали різні інциденти з російськими кораблями. Це абсолютно правильний крок від Сил оборони України.

Дивіться також "Ми наближаємося до розв'язки": великий прогноз історика Ярослава Грицака для України на 2026 рік

Який є цікавий нюанс щодо цих атак?

Як наголосив Мусієнко, показово, що міжнародні партнери не реагують на такі атаки по російських суднах. Там усвідомлюють, що Росія здатна підтримувати свою армію за допомогою прибутків від продажу нафти. Тому вони цілком нормально ставляться до таких атак.

Там усвідомлюють, що Путін намагається заробляти кошти не для якихось благих цілей, розвитку держави, а для того, щоб фінансувати війну. Відповідно там розуміють, що потрібно зменшувати потенціал і за допомогою санкцій, і за допомогою пекельних санкцій,

– зазначив Мусієнко.

Проблемною ділянкою для окупантів вже стає і Каспійське море, куди вже також долітають дрони. Ще однією цікавою ціллю є Балтійське море, де розташовано багато цікавих цілей.

В Росії регулярно щось горить: коротко