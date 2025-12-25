Лище за добу на полі бою вдалося ліквідувати 860 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати Росії на 25 грудня?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 1 201 230 (+860) осіб;

танків – 11 456 (+7);

бойових броньованих машин – 23 801 (+5);

артилерійських систем – 35 435 (+59);

РСЗВ – 1 579 (+0);

засобів ППО – 1 263 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94 797 (+600);

крилатих ракет – 4 107 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 71 274 (+149);

спеціальної техніки – 4 029 (+0).



Втрати Росії на 25 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу

