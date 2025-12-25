Лище за добу на полі бою вдалося ліквідувати 860 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також Усі кораблі РФ під прицілом: військовий вказав на цікаві деталі в атаках України

Які втрати Росії на 25 грудня?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 201 230 (+860) осіб;
  • танків – 11 456 (+7);
  • бойових броньованих машин – 23 801 (+5);
  • артилерійських систем – 35 435 (+59);
  • РСЗВ – 1 579 (+0);
  • засобів ППО – 1 263 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94 797 (+600);
  • крилатих ракет – 4 107 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 71 274 (+149);
  • спеціальної техніки – 4 029 (+0).

Втрати Росії на 25 грудня 2025 року
Втрати Росії на 25 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу

Що раніше вдалося знищити?

  • Нагадаємо, нещодавно авіація Повітряних сил уразила будівлю в районі Сіверська, звідки працювали ворожі оператори БпЛА. Також атакували 2 будівлі у Покровську з особовим складом ворожих пілотів.

  • Також днями українські військові уразили російський військовий аеродром у Липецькій області Росії. Внаслідок атаки на місці спалахнула пожежа, горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30.