Лище за добу на полі бою вдалося ліквідувати 860 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати Росії на 25 грудня?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 201 230 (+860) осіб;
- танків – 11 456 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 801 (+5);
- артилерійських систем – 35 435 (+59);
- РСЗВ – 1 579 (+0);
- засобів ППО – 1 263 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94 797 (+600);
- крилатих ракет – 4 107 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 71 274 (+149);
- спеціальної техніки – 4 029 (+0).
Втрати Росії на 25 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу
Що раніше вдалося знищити?
Нагадаємо, нещодавно авіація Повітряних сил уразила будівлю в районі Сіверська, звідки працювали ворожі оператори БпЛА. Також атакували 2 будівлі у Покровську з особовим складом ворожих пілотів.
Також днями українські військові уразили російський військовий аеродром у Липецькій області Росії. Внаслідок атаки на місці спалахнула пожежа, горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30.