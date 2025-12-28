Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также "Добрые" дроны атакуют Сызрань: над НПЗ – зарево, а у местных исчез свет

С начала войны в Украине Россия потеряла на фронте примерно:



Потери России по состоянию на 28 декабря / Инфографика Генштаба

В ночь на 28 декабря "добрые" дроны разбудили жителей Сызрани Самарской области. Местные паблики писали о 4 – 6 взрывах в центральной и южной частях города. Вероятно, беспилотники атаковали нефтебазу в городе или нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, сообщали о попадании в подстанции и проблемы со светом, которые возникли после этого.

24 декабря в городе Уссурийск Приморского края на парковке воинской части 19288 – 80-й Витебской Краснознаменной бригады управления прогремели два взрыва. По данным официальных источников, произошел "хлопок сварочного аппарата". В то же время на место происшествия прибыла полиция, сотрудники ФСБ и пожарные. А к ликвидации последствий привлечены силовики и представители спецслужб.