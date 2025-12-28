Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага по состоянию на 28 декабря?
С начала войны в Украине Россия потеряла на фронте примерно:
- личного состава – около 1 203 310 (+1 200) человек;
- танков – 11 464 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 823 (+8);
- артиллерийских систем – 35 542 (+15);
- РСЗО – 1 579 (+2);
- средств ПВО – 1 264 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+688);
- крылатых ракет – 4 107 (+29);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 71 612 (+166);
- специальной техники – 4 029 (+0).
Потери России по состоянию на 28 декабря / Инфографика Генштаба
Что известно о недавних успешных ударах по России?
В ночь на 28 декабря "добрые" дроны разбудили жителей Сызрани Самарской области. Местные паблики писали о 4 – 6 взрывах в центральной и южной частях города. Вероятно, беспилотники атаковали нефтебазу в городе или нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, сообщали о попадании в подстанции и проблемы со светом, которые возникли после этого.
24 декабря в городе Уссурийск Приморского края на парковке воинской части 19288 – 80-й Витебской Краснознаменной бригады управления прогремели два взрыва. По данным официальных источников, произошел "хлопок сварочного аппарата". В то же время на место происшествия прибыла полиция, сотрудники ФСБ и пожарные. А к ликвидации последствий привлечены силовики и представители спецслужб.
В Волгограде прогремело более 20 взрывов, которые начались после 23 часов 25 декабря и продолжались ночью 26 декабря. Большинство из взрывов раздавалось в Красноармейском районе. Известно, что в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднафтопереработка" вспыхнул пожар, витм официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.