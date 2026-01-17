Про це пише 24 Канал із посиланням на Маріупольську міську раду.

Що відомо про блекаут в Маріуполі?

У міській раді розповіли, що ввечері 16 січня у тимчасово окупованому Маріуполі відбулося ураження БпЛА підстанції "Азовська" у Кальміуському районі міста. За повідомленнями жителів, майже все місто поринуло у темряву.

Відключення електроенергії зафіксували в усіх районах міста, окрім Лівобережжя. Крім того, жителі повідомили про перебої з опаленням. Про відключення світла також повідомили жителі селищ Мангуш та Ялта.

Зранку 17 січня окупанти повідомили про поступове відновлення електроенергії.

Яка ситуація зі світлом на окупованих територіях?