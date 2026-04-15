Про це депутатка Харківської обласної ради Галина Куц розповіла виданню "Апостроф". Вона наголосила, що удари по Печенізькій дамбі – це тероризм.

Навіщо росіяни вдарили по Печенізькій дамбі 14 квітня?

За словами Галини Куц, харків'яни розуміють, що удари по Печенізькій дамбі спрямовані проти мирного цивільного населення.

Ми розуміли, що вони хочуть позбавити Харків води. В Женевській конвенції чітко прописано, що греблі, дамби, об'єкти водозабезпечення не можна чіпати – це на рівні атомних електростанцій,

– сказала вона.

Депутатка нагадала, що атаки по Печенізькій дамбі були від безсилля після успішного контрнаступу України у 2022 році, а потім 7 – 8 грудня 2025 року.

Росія хоче, з одного боку, посіяти паніку в Харкові, щоб люди виїжджали. З іншого боку, може піти підтоплення, якщо вони продовжать. І вода піде на лівий берег Осколу, бо там більш пологі місцевості, а там дуже родюча земля. І для наших фермерів це велика проблема. Саме для евакуації зараз із лівого берега логістика погіршується,

– розповіла Галина Куц.

Вона пояснила, що дамба була фактично "дорогою життя" для евакуації людей з окупованих територій. Утім, влада та військові готові до різних варіантів розвитку подій.

Зверніть увагу! Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що удар по дамбі у Печенігах не може мати значного стратегічного ефекту. Щоб зруйнувати дамбу, потрібні значно більші зусилля. Ворог відверто переходить переходять до терору цивільних об'єктів.

Показуємо Печенізьке водосховище на карті

Довідка. Печенізьке водосховище розташоване між Чугуївським і Вовчанським районами на Харківщині, росіяни гатять по ньому з початку повномасштабної війни. Об'єкт спорудили у 1960-х, щоб забезпечувати Харків водою. Водосховище є штучним і розташоване на річці Сіверський Донець. Зараз Харків отримує звідти 70 відсотків води.

Що відомо про удар по Печенізькій дамбі 14 квітня?