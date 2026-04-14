Про це 14 квітня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

Що відомо про удар по дамбі?

Олег Синєгубов повідомив, що 14 квітня Росія проводжує обстрілювати Харківщину, зокрема Чугуївський район. По Печенізькій дамбі ворог запустив шість КАБів.

В ОВА зазначили, що це найбільше водосховище в регіоні.

Це критично важливий для Харкова і всієї нашої території об'єкт,

– додав Синєгубов.

Про руйнування та наслідки атак місцева влада інформуватиме згодом.

Одночасно росіяни гатили по Харкову. Місто було під комбінованою атакою дронів типу "Шахед" та "Молнія". Наразі медики, правоохоронці та рятувальники працюють на місцях для ліквідації наслідків ударів, зазначив Синєгубов.