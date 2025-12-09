Про це в етері телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає 24 Канал.

Що кажуть в ОВА про евакуацію на Харківщині?

Після удару Росії по греблі Печенізького водосховища 7 грудня, за даними ОВА, є ризик підтоплення громади. Місцева влада заздалегідь готує плани евакуації.

Докладаємо максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію після ворожого обстрілу однієї з дамб області. Є ризики підтоплення населення,

– повідомив Синєгубов.

У Харківській ОВА зазначають, що плани реагування створили ще у 2022 році, коли росіяни вже били по цьому об'єкту. Синєгубов запевнив, що плани оновили.

Якщо ситуація погіршиться, сказали в ОВА, евакуація може знадобитися близько 13 тисячам жителів, з них 3,5 тисячі – маломобільні.

"Усі наявні ресурси дозволять нам провести евакуацію своєчасно та організовано. У разі потреби ми забезпечимо транспорт і місця для тимчасового проживання", – зазначив Синєгубов. Додатково розглядають розгортання транзитних центрів у Полтавській, Київській та Житомирській областях.

Голова Печенізької громади Олександр Гусаров повідомив Суспільному, що відновлювання дамби ще не розпочинали через небезпеку.

Нині прокладаємо нові маршрути, направляємо наші соціальні автобуси, як вони ходили, так і будуть їздити. Але і по іншому маршруту,

– розповів Гусаров.

Як оцінюють ситуацію в Коордштабі?

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін провів засідання Координаційного штабу щодо ситуації на Харківщині.

Станом на зараз ситуація стабільна, підстав для проведення будь-яких заходів із евакуації населення немає,

– повідомили в міністерстві.

Для оперативної взаємодії служб при Мінрозвитку створили спеціальну робочу групу. Зазначається, що опрацьовують логістику, зокрема збільшення рейсів Укрзалізниці.

