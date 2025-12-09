Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает 24 Канал.

Что говорят в ОВА об эвакуации на Харьковщине?

После удара России по плотине Печенежского водохранилища 7 декабря, по данным ОВА, есть риск подтопления громады. Местные власти заранее готовят планы эвакуации.

Прилагаем максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию после вражеского обстрела одной из дамб области. Есть риски подтопления населения,

– сообщил Синегубов.

В Харьковской ОВА отмечают, что планы реагирования создали еще в 2022 году, когда россияне уже били по этому объекту. Синегубов заверил, что планы обновили.

Если ситуация ухудшится, сказали в ОВА, эвакуация может понадобиться около 13 тысячам жителей, из них 3,5 тысячи – маломобильные.

"Все имеющиеся ресурсы позволят нам провести эвакуацию своевременно и организованно. В случае необходимости мы обеспечим транспорт и места для временного проживания", – отметил Синегубов. Дополнительно рассматривают развертывание транзитных центров в Полтавской, Киевской и Житомирской областях.

Председатель Печенежской громады Александр Гусаров сообщил Суспильному, что восстановление дамбы еще не начинали из-за опасности.

Сейчас прокладываем новые маршруты, направляем наши социальные автобусы, как они ходили, так и будут ездить. Но и по другому маршруту,

– рассказал Гусаров.

Как оценивают ситуацию в Коордштабе?

Заместитель Министра развития громад и территорий Украины Алексей Рябикин провел заседание Координационного штаба по ситуации на Харьковщине.

По состоянию на сейчас ситуация стабильная, оснований для проведения каких-либо мероприятий по эвакуации населения нет,

– сообщили в министерстве.

Для оперативного взаимодействия служб при Минразвития создали специальную рабочую группу. Отмечается, что прорабатывают логистику, в частности увеличение рейсов Укрзализныци.

