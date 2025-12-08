Аналитики ISW предполагают, что Россия пытается ухудшить логистическое сообщение для военных на Харьковском направлении, пишет 24 Канал.

Какой тактики придерживаются россияне?

Вражеские войска 7 декабря обстреляли баллистическими ракетами Печенежское водохранилище, которое расположено вблизи Старого Салтова на Харьковщине – это в 16 километрах от линии фронта. После атаки местные власти сообщили о закрытии двух дорог, которые проходили через дамбу:

Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук вблизи поселка Печенеги (к юго-востоку от Харькова и примерно в 40 километрах от линии фронта);

Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук вблизи поселка Печенеги (к юго-востоку от Харькова и примерно в 40 километрах от линии фронта); Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов (к востоку от Харькова и примерно в 16 километрах от линии фронта).

Аналитики считают, что такими ударами Россия реализует свою кампанию по уничтожению логистических путей, в частности на севере Харьковской области. Враг целенаправленно атакует дороги, железной дороги и мосты, которые используются для обеспечения или сообщения Сил обороны. Эксперты предупреждают, что таким образом Россия пытается ослабить обороноспособность Украины и использовать это в свою пользу.

Подобную тактику истощения враг успешно использовал на Покровском направлении, однако на других участках фронта она не принесла значительных успехов оккупантам. ISW предполагает, что одной из причин неудач является то, что Россия может выделять ресурсы для таких операций только в одном районе одновременно.

По информации ISW, ударами по Печенежскому водохранилищу враг пытается отрезать от обеспечения украинских военных на Волчанском, Купянском направлениях и в направлении Великого Бурлука.



Ситуация на севере Харьковщины / Инфографика ISW

В то же время ВСУ сообщают, что военные готовы к такому сценарию и уже имеют несколько планов на случай критического разрушения дамбы. У 16-м армейском корпусе добавляют, что противник уже давно и довольно часто обстреливает Печенежскую плотину самым разнообразным вооружением: авиабомбами, "Шахедами", ракетами различных типов, "Молниями" и ударными дронами. Также в ВСУ отмечают, что от регулярных атак на дамбу страдает гражданское население, которое живет поблизости. Так, 5 декабря, россияне разбили более 10 домов в дачном массиве.

Какие еще направления под угрозой российского продвижения?

Геолокационные кадры, опубликованные 6 декабря, показывают разрушение российскими беспилотниками заминированного моста через реку Гайчур вблизи административной границы Запорожской и Днепропетровской областей. Аналитики ISW считают, что способность России пересечь реку может определить, насколько успешным будет их дальнейшее продвижение на запад.

Специалисты предполагают, что повреждение моста в Андреевке имело целью усложнить снабжение и изолировать украинские войска на восточном берегу, одновременно облегчив продвижение сил противника вблизи Александровки. Удар по мосту показывает уверенность россиян в своих возможностях форсировать реку или восстановить переправу на Андреевке в будущем.

Что известно об ударе россиян по Печенежской дамбе 7 декабря?