Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что мимо плотины проходит логистический маршрут. Оккупанты рассчитывали именно на перерезание поставок необходимого на фронт для ВСУ.

Что стоит за атакой россиян по Печенежской плотине?

Через Печенежскую плотину проходит дорога из Харькова на Волчанск и Купянск. Поэтому можно предположить, что оккупанты пытались перерезать один из логистических маршрутов Сил обороны Украины.

Это то, что видно сразу – россияне хотели нарушить тактическую логистику на определенном отрезке фронта, чтобы украинские военные получали меньше необходимого,

– подчеркнул он.

Шарп объяснил, что при нарушении логистики на фронт продолжают поставлять нужное защитникам, но с опозданием. Враг рассчитывал на значительное ослабление украинских сил. Похожие удары являются неотъемлемой частью любой войны, Украина, в частности, также ищет слабые логистические места на территории России.

Важно! В ВСУ сообщили, что Украина заранее оценила риски и подготовила несколько планов реагирования на случай критического поражения дамбы. Для обеспечения логистики разработаны и протестированы запасные маршруты движения, которые сейчас полностью позволят поддерживать необходимое сообщение.

Удар по Печенежской плотине: детали