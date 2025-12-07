Плотина была важным путем эвакуации людей с оккупированных территорий в 2022 году. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о Печенежском водохранилище?

Печенежская плотина построена в 1960-х годах для водоснабжения Харькова в Чугуевском районе. Она расположена между Чугуевским и Волчанским районами и имеет площадь примерно 86,2 квадратных километра. Дамба является ключевым инфраструктурным объектом области и обеспечивает регион водой, поддерживает экологический баланс и защищает более десятка населенных пунктов. Именно с Печенежского водохранилища Харьков получает около 70% своего водоснабжения. Его полезная емкость составляет 341 миллион метров кубических. Само водохранилище является искусственным и расположено на реке Северский Донец.

В начале полномасштабного вторжения плотина служила важным путем для эвакуации населения. Объект стал "дорогой жизни" для людей, которые стремились бежать из российской оккупации в другие области Украины.

Вражеские войска начали обстреливать водохранилище летом 2022 года. Тогда, 20 сентября, Генштаб сообщил, что россияне пытались взорвать дамбу, однако эта попытка была неудачной и не дала ожидаемых результатов. В тот же день местным рассказали, как действовать в случае возможного прорыва дамбы.

Следующие удары Россия осуществила 21 и 22 сентября 2022 года, разрушив верхний шлюз. Руководитель общины Александр Гусаров сообщил, что враг атаковал плотину крылатыми ракетами через несколько минут после включения сигнала воздушной тревоги.

Почему россияне хотят разрушить дамбу?

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Суспільне. Студия" предположил, что целью российского удара, вероятно, было нанесение вреда как военным, так и мирным жителям. По его словам, повреждения плотины может привести к подтоплению территорий, а зимой к образованию льда. Это должно усложнить логистику и создать еще больше проблем, однако не для военных, а для местных жителей.

Тимочко добавил, что повреждения дамбы значительно замедлят передвижения российских сил, если те будут планировать наступление на этом участке фронта. Он подчеркнул, что такие действия не являются новой стратегией российской армии, враг просто пытается нанести максимальный вред Украине и ее населению.

Я думаю, они просто дотянулись до нее (плотины – 24 Канал) и нанесли удар. Это тактика россиян,

– сказал Тимочко.

В то же время глава подчеркнул, что масштабы разрушения Печенежского водохранилища не являются критическими.

