Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, какие цели преследовали россияне, ударив по плотине Печенежского водохранилища. Также в 16 армейском корпусе сообщили, что Украина заранее оценила риски от атак по дамбе и разработала несколько планов реагирования в случае ее критического поражения.

К теме Ее следует как можно быстрее восстановить: как удар по Печенежской плотине угрожает ВСУ на Харьковщине

Почему врагу было важно поразить Печенежскую дамбу?

Пехньо подчеркнул, что россияне преследовали военные цели. Более того, есть информация, что они пытались ударить по мосту в Старом Салтове. Также они нарастили свою активность на Волчанском направлении или на пограничном, на Великобурлукском.

В совокупности это все демонстрирует, что россияне на севере Харьковщины имеют целью усилить свои наступательные амбиции. Однако основной их целью является все же осуществить отвлекающий маневр от Купянска,

– объяснил военный обозреватель.

Купянск стал первым крупным городом, куда враг сумел прорваться и закрепиться. Казалось, что это создает огромные преимущества для противника в дальнейшем по оккупации города. Но эти преимущества, как подчеркнул он, вот уже четыре месяца, как противник не может реализовать, и сейчас он теряет это преимущество.

Стоит знать. В результате российского обстрела баллистикой 7 декабря плотины Печенежского водохранилища, были закрыты две дороги, которые проходили через дамбу: Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук вблизи поселка Печенеги и Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов.

В то же время Силы обороны имеют успехи на Купянском направлении, а россияне демонстрируют, что не могут дожать ни Купянск, ни левобережье города – плацдарм за Осколом. Ситуация для них ухудшается.

Поэтому для того, чтобы полностью не потерять преимущество в Купянске, они делают соседние направления горячими и активными – Волчанский, Великобурлукский. Им нужно, чтобы наше командование реагировало, оттягивало далеко не резиновые наши резервы на другие фронты. Чтобы, возможно, снимало подразделения с Купянского направления и таким образом дало шанс противнику улучшить их положение,

– отметил Василий Пехньо.

Также удары по дамбе Печенежского водохранилища вписываются в логику врага по даже временному ухудшению украинской логистики, что будет влиять на ход боевых действий.

Какие последствия атаки по дамбе Печенежского водохранилища?