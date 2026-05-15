Так, за словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, вже 5-ий місяць поспіль втрати російської армії перевищують її поповнення.

Скільки окупантів ліквідовано на 15 травня?

За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни станом на 15 травня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 346 390 (+1 150) осіб;

танків – 11 935 (+4);

бойових броньованих машин – 24 569 (+12);

артилерійських систем – 42 085 (+32);

РСЗВ – 1 788 (+1);

засоби ППО – 1 379 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 352 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 388 (+7);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 291 458 (+1 780);

крилаті ракети – 4 626 (+41);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 96 540 (+185);

спеціальна техніка – 4 184 (+1).

Втрати росіян на 15 травня 2026 рік / Фото Генштаб

Україна перехоплює ініціативу у війні

Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан заявив в коментарі 24 Каналу, що у війні настав переломний момент, адже Україна вперше за тривалий час перехопила ініціативу на фронті та фактично зупинила просування російських військ.

Великі втрати окупантів і постійні удари Сил оборони не дозволяють Росії активно наступати. Світан наголосив, що головна перевага України у війні на виснаження – це знищення ресурсів ворога. Україна регулярно атакує російські тили далекобійними дронами та має достатньо засобів, щоб завдавати серйозних ударів по економіці Росії. На думку Світана, це може спричинити внутрішні проблеми для Кремля.

Крім того, українські військові останніми місяцями активно б'ють по оперативних тилах ворога на відстані до 200 кілометрів від фронту, не дозволяючи Росії перекидати резерви. Світан підкреслив, що Україні важливо продовжувати ці удари й не зупиняти тиск на противника.

Американський генерал у відставці Бен Годжес теж вважає, що Україна поступово перехоплює стратегічну ініціативу у війні з Росією. За його словами, успіхи України за останні місяці є "справді вражаючими", а світ дедалі більше розуміє, що Росія не здатна перемогти.

Годжес наголосив, що важливим шляхом до перемоги є удари по нафтовому та газовому експорту Росії. Якщо Кремль втратить прибутки від продажу енергоносіїв, йому буде складніше фінансувати війну.

Також генерал вважає, що Європа має активніше вкладати кошти у розвиток української далекобійної зброї. Водночас Україна, на його думку, повинна будувати сильну армію, розвивати оборонну промисловість і систему мобілізації, щоб самостійно гарантувати свою безпеку.

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко в інтерв'ю 24 Каналу заявив, що Росія вже не може продовжувати активний наступ так, як раніше, незалежно від власних втрат. За його словами, Сили оборони України суттєво посилили свої можливості зі знищення ворога, і Росія більше не може це ігнорувати.

Федоренко наголосив на важливій ролі Сил безпілотних систем. Він зазначив, що цей підрозділ складає лише 2,2% від усього особового складу, але забезпечує 35% усіх уражень і знищень російських цілей на фронті. Він також відзначив ефективну роботу інших підрозділів Сил оборони, зокрема армійських корпусів. Завдяки спільній роботі українські військові щомісяця ліквідовують понад 35 тисяч окупантів, і це лише результат роботи дронів.

Федоренко вважає, що навіть мінімальна підтримка партнерів дозволила Україні змусити Росію відступати та боятися.