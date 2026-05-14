Саме дрони знищують чималий відсоток росіян та російської техніки на полі бою. Через це у ворога виникають певні труднощі, розповів 24 Каналу командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко.

Як СБС змінюють війну?

Попри певні труднощі Росії вдається поповнювати свої втрати на полі бою. Для цього Кремль вигадує нові способи. Серед них залучення до війни студентів, які не надто добре вчаться. Однак різноманітні спроби ворога підвищити рівень мобілізації нівелює українське військо.

Ми вже п'ятий місяць маємо перевагу. Тобто ми знищуємо більше окупантів, ніж Росія приводить протягом одного місяця. Отже, противник втрачає спроможність до ведення активних наступальних дій на усіх важливих для нього відтинках фронту. На менш пріоритетних ділянках він змушений знижувати активність,

– зазначив Юрій Федоренко.

У Росії більше немає можливості в моменті продовжувати активні наступальні дії, хай якими б не були їхні втрати. Сили оборони настільки наростили свої можливості для зниження ворога, що ігнорувати це Росія більше не може.

"Окрему роль у цьому відіграли Сили безпілотних систем. Ми маємо 2,2% особового складу від усіх Сил оборони. З державного фінансування ми отримали лиш 2% від всього, що виділяли на СОУ. Результат, який ми забезпечили на полі бою, складає 35% від усіх уражених та знищених цілей противника. Тобто СБС – це та структура, яка зараз показує дуже високу результативність", – запевнив командир "Ахіллесу".

Варто також відзначити і професіоналізм інших структурних підрозділів Сил оборони, зокрема армійських корпусів, які ефективно виконують свою роботу на лінії бойового зіткнення. Завдяки спільним зусиллям і вдається знищувати понад 35 тисяч окупантів на місяць. До слова, мовиться лише про роботу дронів.

Ми знищуємо більше росіян, ніж вони можуть поставити у стрій, впливаємо на них на оперативному рівні, так, як ніколи раніше, маємо більше можливостей бити вглиб Росії. Все це створює передумову, в якій українське військо, за мінімальної підтримки партнерів, змусило Росію боятися та відповзати. Через страх вони й не показали важку техніку на параді. Я гарантую, це не останнє приниження, яке доведеться пережити Путіну,

– наголосив військовий.

Варто нагадати, що вперше за 20 років "парад побєди" у Москві пройшов без важкої техніки. У Кремлі пояснили, що все через загрозу ударів з боку України.

Що відомо про останні втрати росіян на полі бою?

За добу 13 травня українські військові ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали понад 1,3 мільйона осіб.

Серед інших втрат чимала кількість техніки. Так, за офіційними даними Генштабу, станом на 13 травня Сили оборони знищили:

танків – 11 931 (+3);

бойових броньованих машин – 24 557 (+3);

артилерійських систем – 42 053 (+68);

РСЗВ – 1787 (+1);

засобів ППО – 1379 (+3);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 289 678 (+2 319);

наземних робототехнічних комплексів – 1381 (+6);

автомобільної техніки та автоцистерн – 96 355 (+213);

спеціальної техніки – 4183 (+2).

Варто додати, що серед нещодавніх вагомих втрат ворога і рідкісна північнокорейська РСЗВ Type-25. Її знищили бійці 1-го механізованого батальйону KASSTA на Лиманському напрямку.