Відео показали під час трансляції параду до річниці перемоги СРСР у Другій світовій війні, передає Мілітарний.

Дивіться також Знищує навіть дрони на оптоволокні: Україна випробувала на фронті ШІ-турель

Що відомо про новий російський дрон "Герань-5"?

Вперше російські війська застосували подібний тип озброєння проти України ще у січні 2026 року.

Безпілотник має приблизно шість метрів у довжину та розмах крил близько 5,5 метра. За своїми параметрами він більше схожий на компактну крилату ракету.

Для наведення на ціль використовується 12-канальна супутникова система "Комета", а також трекер на базі Raspberry та модулі 3G/4G-зв’язку.

Рух дрона забезпечує реактивний двигун китайського виробництва Telefly. Подібна установка вже використовується на "Герані-3", однак у нової версії заявлена вища тяга.

Бойова частина апарата важить близько 90 кілограмів, а дальність ураження оцінюють приблизно у тисячу кілометрів.

У ГУР МО України зазначають, що "Герань-5" може запускатися не лише із землі, а й із повітряних платформ, зокрема штурмовиків Су-25.

Крім стандартної бойової частини, безпілотник здатен нести ракети класу "повітря-повітря" Р-73 з інфрачервоною системою наведення. Це потенційно дозволяє використовувати його проти повітряних цілей.

Поєднання реактивного двигуна та ракет Р-73 може ускладнювати перехоплення дрона авіацією чи гелікоптерами.

Також повідомляється, що у конструкції "Герані-5" використовуються західні електронні компоненти. Частина мікрочипів походить зі США та Німеччини, а окремі модулі зв’язку вироблені у Китаї.

Дати випуску деяких деталей свідчать, що їх виготовили вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це вкотре демонструє, що Москва продовжує знаходити способи обходу санкцій.

На фронті вперше засвітилися далекобійні дрони Anubis зі ШІ