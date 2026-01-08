Вашингтону важнее было подать другой сигнал. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что говорится о задачах внутренней политики страны.

Смотрите также Экс-министр ответил, реально ли США и Россия договорились о разделе мира

Какой настоящий интерес Трампа в захвате 2 танкеров России?

Военнослужащий ВСУ объяснил, что российский диктатор одержим Украиной и желанием иметь влияние в Европе, поэтому потеря 2 танкеров теневого российского флота может не быть для него катастрофой.

Я думаю, что это сигнал, в том числе и Путину, что Соединенные Штаты готовы защищать свои интересы в регионе, где они стремятся доминировать исторически – Венесуэла, Куба, Мексика, Никарагуа и т.д,

– подчеркнул он.

В то же время если бы Вашингтон действительно хотел надавить на российский флот, он бы предоставил Украине оружие для атаки порта в Новороссийске. Поэтому потеря 2 танкеров – это неприятность, но не то событие, которое бы изменило позицию Путина относительно войны против Украины и мирных переговоров.

Заметьте! Джей Ди Вэнс заявил, что танкер Marinera только притворялся российским, чтобы избежать правосудия США. Судно перешло на российскую регистрацию в декабре.

Что заявили в России после захвата танкеров?