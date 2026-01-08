Вашингтону важливіше було подати інший сигнал. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що мовиться про завдання внутрішньої політики країни.

Дивіться також Ексміністр відповів, чи реально США та Росія домовилися про поділ світу

Який справжній інтерес Трампа у захопленні 2 танкерів Росії?

Військовослужбовець ЗСУ пояснив, що російський диктатор одержимий Україною та бажанням мати вплив у Європі, тому втрата 2 танкерів тіньового російського флоту може не бути для нього катастрофою.

Я думаю, що це сигнал, зокрема і Путіну, що Сполучені Штати готові захищати свої інтереси в регіоні, де вони прагнуть домінувати історично – Венесуела, Куба, Мексика, Нікарагуа тощо,

– наголосив він.

Водночас якби Вашингтон справді хотів натиснути на російський флот, він би надав Україні зброю для атаки порту в Новоросійську. Тому втрата 2 танкерів – це неприємність, але не та подія, яка б змінила позицію Путіна щодо війни проти України та мирних переговорів.

Зауважте! Джей Ді Венс заявив, що танкер Marinera лише прикидався російським, щоб уникнути правосуддя США. Судно перейшло на російську реєстрацію в грудні.

Що заявили в Росії після захоплення танкерів?