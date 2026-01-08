Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що Путін може багато чого говорити. Але потрібно дивитися на його реальні можливості. А там все не так райдужно для нього.

На що реально здатна Росія?

Як наголосив Огризко, Сполучені Штати ще можуть собі прикинути, що "з'їдять" Венесуелу. При цьому тут все досить двояко. Венесуела має ледь чи не найбільші запаси нафти у світі, але люди там живуть на кілька доларів в день. Фактично тамтешній режим діє проти свого ж народу.

Путін постійно розповідає, що хоче захопити Україну. Але йому не вдається це зробити вже упродовж майже 4 років повномасштабної війни.

Те, що Путін хоче поділити світ на сфери впливу, відомо. Але йому не вийде це зробити. В Путіна нема таких сил. Це його рожеві мрії,

– сказав Огризко.

Венесуела і Путін: коротко