Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что Путин может многое говорить. Но нужно смотреть на его реальные возможности. А там все не так радужно для него.

На что реально способна Россия?

Как отметил Огрызко, Соединенные Штаты еще могут себе прикинуть, что "съедят" Венесуэлу. При этом тут все достаточно двояко. Венесуэла имеет едва ли не самые большие запасы нефти в мире, но люди там живут на несколько долларов в день. Фактически тамошний режим действует против своего же народа.

Путин постоянно рассказывает, что хочет захватить Украину. Но ему не удается это сделать уже на протяжении почти 4 лет полномасштабной войны.

То, что Путин хочет поделить мир на сферы влияния, известно. Но ему не получится это сделать. У Путина нет таких сил. Это его розовые мечты,

– сказал Огрызко.

Венесуэла и Путин: коротко