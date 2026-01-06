Москва давно мечтает о том, чтобы поделить с Китаем и США мир на сферы влияния. И американский лидер, кажется, не против, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему России выгодна операция США в Венесуэле?

На официальном уровне россияне называют операцию США в Венесуэле "актом агрессии", "пиратством", "нарушением международного права". Но на самом деле втихаря надеются, что Вашингтон оставит им на растерзание Украину и всю Европу.

Дональд Трамп не скрывает намерения восстановить Доктрину Монро, которая объявляла Западное полушарие зоной влияния США.

Владимир Путин тем временем пытается установить российскую сферу влияния в бывших советских республиках в Центральной Азии, Кавказе и Украине.

Издание указывает на то, что для Путина и китайского лидера Си Цзиньпина то, что президент США сосредоточен на Западном полушарии и может там "застрять", является более чем выгодным, учитывая фокус России на Украине и Китая на Тайване.

Бывший советник Кремля Сергей Марков отметил, что то, что Трамп "украл" президента другой страны, свидетельствует: международного права фактически не существует, есть только право силы – и Россия давно это осознала. Он добавил, что современную Доктрину Монро можно трактовать по-разному: готовы ли США признать доминирование России над бывшим СССР, или просто демонстрируют, что настолько сильны, что не потерпят никаких великих держав рядом с собой.

Между тем российские националисты акцентируют внимание на негативных последствиях операции США в Венесуэле: