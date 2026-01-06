Об этом в интервью 24 Каналу отметил журналист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин, подчеркнув, что стоит осознать, что уже не будет добровольной мобилизации. По его словам, очереди в военкоматы образуются только в начале войны, потом государству приходится искать человеческий ресурс самостоятельно.
Власть должна принять непопулярные для себя решения
Как отметил военнослужащий ВСУ, надо увеличить наказание для тех людей, которые выбрасывают повестки, а также должным образом организовывать воинский учет. Он заметил, что нужно вместо принуждения со стороны сотрудников ТЦК предусмотреть "слепое" государственное принуждение.
Если человек будет понимать, что выбрасывание повестки в урну ему обойдется в сумму, которую он не готов платить, то, получив повестку, он сам пойдет в ТЦК и никто его на улице "бусифицировать" не будет,
– считает Казарин.
Журналист убежден, что когда на государственном уровне поймут, что на пятый год войны иногда надо делать непопулярные вещи, которые могут рейтинг снижать, а не повышать, тогда появится шанс, что в этом насущном для Украины направлении наконец начнет происходить наведение порядка. Ведь то, что творится сегодня, со слов Казарина, это максимально безответственное поведение всей вертикали власти, начиная от президента и заканчивая органами исполнительной власти.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине Рада продлила до 3 февраля. Поэтому с 1 января мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без боевого опыта, если для отсрочки у них нет законных оснований. При условии наличия опыта, офицерского звания, пребывания в резерве мобилизация возможна для граждан от 18 до 60 лет. Мужчины в возрасте от 18 до 24 лет могут быть мобилизованы только если имеют статус военнообязанных.
- В 2026 году в приложении "Резерв+" будет предусмотрена новая функция. Появится возможность получать уведомления о вручении повестки или в случае нарушения гражданином правил воинского учета. Однако оповещения в приложении не будет считаться официальным вручением повестки. Они в дальнейшем будут поступать в бумажной форме.
- С начала 2026 года минимальная месячная зарплата для бронирования военнообязанных работников возрастет с 20 000 до 21 617 гривен. Нововведения касаются персонала критически важных предприятий. Если они не предусмотрят такую сумму, то потеряют право на бронь, а специалисты – отсрочку.