Мобилизовать могут различные категории военнообязанных, но есть исключения. 24 Канал рассказывает, кто подлежит мобилизации в январе.

Кого могут мобилизовать в январе?

В январе мобилизации прежде всего подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без боевого опыта, если они не имеют законных оснований для отсрочки. При наличии военного опыта, пребывания в резерве или офицерского звания возможна мобилизация в возрасте от 18 до 60 лет – в первую очередь после решения военно-врачебной комиссии.

Также к службе могут привлекать граждан, которые ранее были списаны по состоянию здоровья. В случае изменения заключения ВВК во время повторного осмотра они могут быть призваны на общих основаниях.

Обратите внимание! Категорию "ограниченно годные" формально оставили, но правила изменились. С 4 мая 2024 года этот статус отменили, поэтому все, кто его имел, должны повторно пройти ВВК. По результатам осмотра определяют один из трех статусов: "годен", "негоден" или "годен к службе в частях обеспечения". Это означает, что таких лиц могут мобилизовать, но не на передовую – преимущественно для службы в тылу.

Мужчины в возрасте 18 – 24 года могут быть мобилизованы только при наличии статуса военнообязанных, в частности после прохождения срочной службы. В других случаях призыв возможен после достижения 25 лет или добровольно – по контракту "18 – 24", который предлагает Минобороны.

Какие изменения в мобилизации ожидают в 2026 году?