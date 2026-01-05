Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Как работают ТЦК и СП?

Защитник Саур-Могилы Артур Горобец рассказал журналистам о том, как работают Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

По его словам, мобилизация – очень раздражающая для общества тема, причем российская пропагандистская машина заботится о том, чтобы украинцы больше всего обращали внимание именно на отдельные нарушения, которые имеют место во время нее. Так конфликтные ситуации, а именно менее одного процента случаев, активно "разгоняются" в соцсетях.

При этом за кадром остается основной пласт работы ТЦК и СП – помощь военным: и недавно мобилизованным, и воинам-ветеранам, и семьям тех, кто защищает или защищал Украину.

ТЦК и СП на самом деле выполняют следующие функции:

Уточнение и обновление данных военнообязанных, и, соответственно, оповещение граждан о необходимости делать это.

Проверка состояния здоровья военнообязанных (через военно-врачебную комиссию – ВВК).

Комплектование частей и соединений Сил обороны Украины.

Именно об этих трех направлениях работы общество знает как о мобилизации. Но ими не ограничивается:

Помощь с оформлением документов для выплат раненым.

Оформление статуса "участник боевых действий", или полученной во время службы инвалидности.

Помощь семьям погибших, включая оформление выплат, психологической поддержкой, организацией отдыха и тому подобное.

Помощь военным и ветеранам с восстановлением утраченных документов.

Организация реабилитации военных.

Помощь с поступлением в вузы воинам, ветеранам и детям погибших.

Работа с архивами, помощь с оформлением запросов, уточнение стажа службы – собственно, выполнения различной "бумажной" работы по просьбе тех, кто служил или служит в армии сейчас.

В издании отметили, что этот перечень отнюдь не является исчерпывающим.

