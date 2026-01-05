Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Как работают ТЦК и СП?
Защитник Саур-Могилы Артур Горобец рассказал журналистам о том, как работают Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
По его словам, мобилизация – очень раздражающая для общества тема, причем российская пропагандистская машина заботится о том, чтобы украинцы больше всего обращали внимание именно на отдельные нарушения, которые имеют место во время нее. Так конфликтные ситуации, а именно менее одного процента случаев, активно "разгоняются" в соцсетях.
При этом за кадром остается основной пласт работы ТЦК и СП – помощь военным: и недавно мобилизованным, и воинам-ветеранам, и семьям тех, кто защищает или защищал Украину.
ТЦК и СП на самом деле выполняют следующие функции:
- Уточнение и обновление данных военнообязанных, и, соответственно, оповещение граждан о необходимости делать это.
- Проверка состояния здоровья военнообязанных (через военно-врачебную комиссию – ВВК).
- Комплектование частей и соединений Сил обороны Украины.
Именно об этих трех направлениях работы общество знает как о мобилизации. Но ими не ограничивается:
- Помощь с оформлением документов для выплат раненым.
- Оформление статуса "участник боевых действий", или полученной во время службы инвалидности.
- Помощь семьям погибших, включая оформление выплат, психологической поддержкой, организацией отдыха и тому подобное.
- Помощь военным и ветеранам с восстановлением утраченных документов.
- Организация реабилитации военных.
- Помощь с поступлением в вузы воинам, ветеранам и детям погибших.
- Работа с архивами, помощь с оформлением запросов, уточнение стажа службы – собственно, выполнения различной "бумажной" работы по просьбе тех, кто служил или служит в армии сейчас.
В издании отметили, что этот перечень отнюдь не является исчерпывающим.
Какие последние новости о ТЦК?
Напомним, что Правительство обновило правила организации питания граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации.
Согласно изменениям, граждан, прибывающих в ТЦК и СП по мобилизации, обеспечивать питанием за счет государства согласно Каталогу пищевых продуктов, который используется в Вооруженных Силах Украины.
Кроме того, в Украине электронный военный документ теперь имеет такую же юридическую силу, как бумажный, и мужчины могут использовать QR-код в приложении "Резерв+".