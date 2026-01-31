Мужчина выдавал себя за чиновника США. Об этом пишут TV2 и DR.

Для этого он это сделал?

В столице Гренландии, немец пытался поднять флаг Америки. Сначала мужчина уверял, что он из американского правительства. Однако, оказался комиком из сатирической немецкой программы Extra 3, признали в телекомпании, которая транслирует передачу.

Они говорят, что человек "делал вид", что хочет поднять флаг для съемки сатирического фильма, что должен был касаться действий США в отношении Гренландии. И все же за этот поступок был оформлен штраф.

Редакция отметила, что не имела целью высмеять гренландцев, и выразили обеспокоенность, что сложилось такое впечатление. Несмотря на это, пользователи X остро отреагировали на поступок комика, назвав это проявлением неуважения к жителям острова.

На месте была журналистка DR в Гренландии Сесили Каллеструп. Она расспросила мужчину кто он.

Он сказал, что он из американского правительства. Позже мы выяснили, что он комик. Но людям здесь это не показалось смешным. И я просто не думаю, что он осознает, насколько серьезной была – и до сих пор есть – эта ситуация для гренландцев. Его удивило, насколько они разозлились,

– рассказала она.

Вскоре сам комик – Макси Шафрот прокомментировал инцидент. Он извинился и признал, что сатира не сработала так, как он планировал. Мужчина отметил, что намеревался "сыграть роль высокомерного американца, который думает, что может взять все, что пожелает, потому что именно так сейчас выглядит внешняя политика США".

Какова сейчас ситуация вокруг действий США по Гренландии?