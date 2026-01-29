Экс-сотрудник Государственного департамента США, международный юрист Дэвид Тафури рассказал 24 Каналу, что в администрации Дональда Трампа считают, что Гренландия нужна США исключительно в интересах собственной безопасности и чтобы поддержать мировой порядок. Однако этого можно достичь и без использования силы.
Смотрите также Гренландия – ключ к Арктике: готов ли Трамп действительно расколоть НАТО и воевать с Данией
Как, без военной силы, решить вопрос Гренландии?
Дэвид Тафури считает, что лучший способ для США, чтобы получить влияние на Гренландию – это договориться с Данией. Речь идет о соглашении, которое позволило бы американцам получить все права, которые необходимы для свободной работы их военных на острове и вокруг него.
Также важно, чтобы были согласованы четкие правила относительно того, что эти права означают.
Это должно быть долговременное соглашение, которое бы гарантировало США доступ к Гренландии в будущем,
– сказал экс-сотрудник Государственного департамента США.
Поэтому, по его мнению, не обязательно, чтобы остров становился частью Соединенных Штатов Америки, ведь, если администрация Трампа стремится к миру в этом регионе, то его можно достичь, договорившись с Данией.
Возьмут ли США под контроль Гренландию?
Трамп может выплатить жителям Гренландии по одному миллиону долларов, если те согласятся на присоединение доша. По словам американского президента уже вроде бы есть начальные договоренности по контролю над островом.
Трамп предлагал купить Гренландию еще во время своего первого президентства. Тогдашняя власть ему отказала. Сейчас ситуация повторилась. Однако американский лидер якобы снова отступил в вопросе острова.
Агрессивная риторика администрации Трампа в отношении Гренландии обеспокоила мир и американских политиков. Это заставило власти США несколько изменить свои планы связанные с островом.