Экс-сотрудник Государственного департамента США, международный юрист Дэвид Тафури рассказал 24 Каналу, что в администрации Дональда Трампа считают, что Гренландия нужна США исключительно в интересах собственной безопасности и чтобы поддержать мировой порядок. Однако этого можно достичь и без использования силы.

Смотрите также Гренландия – ключ к Арктике: готов ли Трамп действительно расколоть НАТО и воевать с Данией

Как, без военной силы, решить вопрос Гренландии?

Дэвид Тафури считает, что лучший способ для США, чтобы получить влияние на Гренландию – это договориться с Данией. Речь идет о соглашении, которое позволило бы американцам получить все права, которые необходимы для свободной работы их военных на острове и вокруг него.

Также важно, чтобы были согласованы четкие правила относительно того, что эти права означают.

Это должно быть долговременное соглашение, которое бы гарантировало США доступ к Гренландии в будущем,

– сказал экс-сотрудник Государственного департамента США.

Поэтому, по его мнению, не обязательно, чтобы остров становился частью Соединенных Штатов Америки, ведь, если администрация Трампа стремится к миру в этом регионе, то его можно достичь, договорившись с Данией.

Возьмут ли США под контроль Гренландию?