Експрацівник Державного департаменту США, міжнародний юрист Девід Тафурі розповів 24 Каналу, що у адміністрації Дональда Трампа вважають, що Гренландія потрібна США виключно задля інтересів власної безпеки та щоб підтримати світовий порядок. Проте цього можна досягти і без використання сили.
Як, без військової сили, вирішити питання Гренландії?
Девід Тафурі вважає, що найкращий спосіб для США, аби отримати вплив на Гренландію – це домовитись із Данією. Мовиться про угоду, яка дозволила б американцям отримати всі права, які необхідні для вільної роботи їхніх військових на острові і довкола нього.
Також важливо, щоб були узгоджені чіткі правила щодо того, що ці права означають.
Це має бути довготривала угода, яка б гарантувала США доступ до Гренландії у майбутньому,
– сказав експрацівник Державного департаменту США.
Тому, на його думку, не обов'язково, щоб острів ставав частиною Сполучених Штатів Америки, адже, якщо адміністрація Трампа прагне миру в цьому регіоні, то його можна досягти, домовившись із Данією.
Чи візьмуть США під контроль Гренландію?
Трамп може виплатити жителям Гренландії по одному мільйону доларів, якщо ті погодяться на приєднання доша. За словами американського президента вже начебто є початкові домовленості щодо контролю над островом.
Трамп пропонував купити Гренландію ще під час свого першого президентства. Тодішня влада йому відмовила. Зараз ситуація повторилась. Однак американський лідер нібито знову відступив у питанні острова.
Агресивна риторика адміністрації Трампа щодо Гренландії стурбувала світ і американських політиків. Це змусило владу США дещо змінити свої плани пов'язані з островом.