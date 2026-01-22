Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Яку пропозицію готує Трамп?

Дональд Трамп провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. Після цього стало відомо, що президент США призупиняє плани запровадження мит проти Великої Британії та інших країн, які чинять опір його спробам встановити контроль над Гренландією.

Крім того, Трамп розмірковує над тим, щоб запропонувати жителям Гренландії (населення острова становить близько 57 тисяч осіб) по одному мільйону доларів у разі голосування за приєднання до США.

Варто зазначити, що минулої ночі військові офіцери НАТО обговорювали угоду, згідно з якою Данія поступиться США "невеликими ділянками гренландської" території для розміщення там американських військових баз. За даними The New York Times, високопосадовці порівнюють цю пропозицію з британськими військовими базами на Кіпрі, які вважаються суверенними територіями Великої Британії.

Трамп заявив журналістам, що це "найбільш довгострокова угода". На запитання, на який термін розрахована угода, він відповів: «Безстрокова. Жодних часових обмежень. Це угода назавжди».

