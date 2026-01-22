Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.
Яку пропозицію готує Трамп?
Дональд Трамп провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. Після цього стало відомо, що президент США призупиняє плани запровадження мит проти Великої Британії та інших країн, які чинять опір його спробам встановити контроль над Гренландією.
Крім того, Трамп розмірковує над тим, щоб запропонувати жителям Гренландії (населення острова становить близько 57 тисяч осіб) по одному мільйону доларів у разі голосування за приєднання до США.
Варто зазначити, що минулої ночі військові офіцери НАТО обговорювали угоду, згідно з якою Данія поступиться США "невеликими ділянками гренландської" території для розміщення там американських військових баз. За даними The New York Times, високопосадовці порівнюють цю пропозицію з британськими військовими базами на Кіпрі, які вважаються суверенними територіями Великої Британії.
Трамп заявив журналістам, що це "найбільш довгострокова угода". На запитання, на який термін розрахована угода, він відповів: «Безстрокова. Жодних часових обмежень. Це угода назавжди».
Раніше подібні ідеї вже лунали
Раніше американські посадовці вже обговорювали можливість надати одноразові виплати жителям Гренландії. Тоді йшлося про суми від 10 тисяч доларів до 100 тисяч доларів на людину.
Багато деталей потенційних виплат досі залишаються невизначеними — коли і як вони будуть здійснені та що саме очікується від гренландців в обмін.
Наразі ідея щодо виплат ризикує бути надто транзакційною та навіть принизливою для населення, яке давно обговорює власну незалежність та економічну залежність від Данії.