Що вигадали у США щодо Гренландії?

Про це повідомляють чотири джерела, обізнані з цим питанням, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Це щастя для Путіна, – ексглава МЗС спрогнозував сумні наслідки, якщо Трамп захопить Гренландію

Точна сума виплат і логістика залишаються невизначеними. Але помічники Білого дому обговорювали суми від 10 тисяч доларів до 100 тисяч доларів на людину.

Ідея прямого фінансування жителів Гренландії дає пояснення того, як США могли б "купити" острів із населенням у 57 тисяч осіб, попри запевнення влади в Копенгагені та Нуку, що Гренландія не продається,

– пояснили у Reuters.

Ця тактика є однією з тих різних планів, які обговорюються у Білому домі щодо придбання Гренландії, включно з потенційним використанням американських військ. Проте вона ризикує виглядати надто транзакційно та навіть принизливо для населення, яке давно обговорює власну незалежність та економічну залежність від Данії.

Досить … Жодних більше фантазій про анексію,

– написав прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

Лідери в Копенгагені та по всій Європі відреагували на коментарі Трампа та інших посадовців Білого дому щодо їх "права на Гренландію" з презирством, особливо враховуючи, що США та Данія є союзниками по НАТО та пов’язані взаємною угодою про оборону.

Зауважте! У вівторок Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія, Великобританія та Данія оприлюднили спільну заяву, у якій зазначили, що лише Гренландія та Данія можуть розв'язувати питання щодо їхніх взаємин.

Трамп давно стверджує, що США потрібно купити Гренландію з кількох причин. Зокрема через багаті запаси мінералів, необхідних для сучасних військових технологій. Він також зазначав, що західна півкуля в цілому повинна перебувати під геополітичним впливом Вашингтона.

Внутрішні обговорення щодо способів отримання Гренландії відбуваються серед помічників Трампа ще до його вступу на посаду рік тому. Проте після того, як його адміністрація захопила лідера Венесуели Ніколаса Мадуро у сміливій операції, у внутрішніх колах з’явилася нова терміновість.

Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки, а Данія цього не зробить,

– сказав Трамп журналістам на Air Force One у неділю.

Одне з джерел зазначило, що розмови про одноразові виплати не є новими. Проте в останні дні вони стали більш серйозними, і помічники розглядали більші суми – до 100 тисяч доларів на людину, що означало б загальну виплату майже 6 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Багато деталей потенційних виплат залишаються невизначеними — коли і як вони будуть здійснені та що саме очікується від гренландців в обмін.

Нагадаємо, що Трамп хоче також більше інвестицій у Венесуелу. Про це пише Financial Times.

Але нафтові компанії висунули свої вимоги. Першочергово вони хочуть "серйозних гарантій" – юридичних і фінансових.

Вже 7 січня, у Маямі, американські чиновники провели важливі переговори з керівниками провідних підприємств. А 9 січня Дональд Трамп запросив керівників деяких найбільших енергетичних компаній, як-от Chevron, ExxonMobil та ConocoPhillips, на зустріч у Білому домі.

Що ще відомо про ситуацію щодо Венесуели?