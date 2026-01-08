Що розказав Трамп про військовий бюджет США на 2027 рік?

Згідно з його слів, бюджет може становити не 1 трильйон доларів, а 1,5 трильйона доларів, пише 24 Канал з посиланням на Трампа у Facebook.

Читайте також Данія може відразу відкрити вогонь при загрозі вторгнення США у Гренландію, – The Telegraph

Дональд Трамп Президент США Після тривалих і складних переговорів із сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками я дійшов висновку, що заради блага нашої країни, особливо в ці дуже тривожні й небезпечні часи, військовий бюджет на 2027 рік має становити не 1 трильйон доларів, а 1,5 трильйона доларів.

Як зазначив лідер Сполучених Штатів, це дозволить побудувати "Армію мрії", на яку Америка давно заслуговує. Крім того, вона що найважливіше, забезпечить нам безпеку та захист, незалежно від будь-якого ворога.

Якби не колосальні надходження, що їх забезпечують тарифи з інших країн, багато з яких у минулому "обдирали" Сполучені Штати на рівнях, небачених раніше, я залишився б на показнику в 1 трильйон доларів,

– сказав президент США.

Він додав, що саме завдяки тарифам і величезним доходам, які вони приносять – сумам, що ще зовсім недавно були немислимими, — можна без труднощів досягти позначки 1,5 трильйона доларів, одночасно:

створюючи безпрецедентну військову силу; маючи змогу паралельно зменшувати державний борг; а ще виплачувати значні дивіденди патріотам із середнім рівнем доходів у країні.

Цікаво! Дональд Трамп написав, що суми вважалися немислимими ще рік тому, за адміністрацією Джо Байдена, якого чинний лідер назвав "сонним" та "найгіршим президентом в історії США".

Нагадаємо, що у неділю, 7 грудня, у Конгресі представили законопроєкт про оборонну політику США. У 2026 році планували спрямувати 901 мільярд доларів, як пише Reuters.

Бюджет Міністерства оборони пропонувався на 8 мільярдів доларів більший від суми, яку раніше запитував Трамп.

Зверніть увагу! Кошти, які заплановані для військової допомоги Україні на наступні два роки, становили 800 мільйонів доларів.

Що відомо про оборонний бюджет США на 2026 рік?