Чого вимагають нафтові компанії США?

Підприємці хочуть "серйозних гарантій" – юридичних і фінансових. Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Трамп закликає американські нафтові компанії підтримати його спроби перебудувати енергетичний ринок. Тож у середу, 7 січня, у Маямі чиновники провели важливі переговори з керівниками провідних підприємств.

Це сталося на тлі "демонстрації сили", коли спецслужби США захопили російський танкер у північній частині Атлантичного океану.

Ба більше, у п'ятницю, 9 січня Трамп запросив керівників деяких найбільших енергетичних компаній, як-от Chevron, ExxonMobil та ConocoPhillips, на зустріч у Білому домі.

За даними обізнаних джерел, менеджери мають намір тиснути на президента, вимагаючи надійних юридичних і фінансових гарантій, перш ніж погодитися вкласти капітал у Венесуелу.

Чому бізнесмени такі обережні?

Нагадаємо, раніше цього тижня Трамп заявив, що американські нафтові компанії можуть отримати "відшкодування від нас або через доходи", але вони залишалися обережними, зокрема посилаючись на непередбачувану політику.

Ніхто не хоче туди йти, поки випадковий твіт може змінити всю зовнішню політику країни,

– пояснив неназваний інвестор.

Навіть попри наміри США скасувати деякі санкції проти Венесуели, плани Трампа викликали скептицизм серед менеджерів, які вважають перешкодами політичні та юридичні ризики в поєднанні з низькими цінами на нафту.

Потрібен час, щоб побачити реальні інвестиції в країну, а потім ще більше часу, щоб налагодити виробництво,

– наголосив один високопоставлений керівник.

Chevron – єдина американська компанія, яка наразі має ліцензію на експорт венесуельської нафти. Навіть її фінансовий директор Еймар Боннер нібито обережно висловлювався перед інвесторами й не дав жодних вказівок щодо планів найближчого розширення.

Водночас виконавчий партнер інвестиційної групи TWG Global і колишній радник Джо Байдена Амос Хохштейн заявив, що американські компанії повинні знати, хто їхні контрагенти: "Чи підписують вони угоди з урядом Венесуели? Чи є уряд Венесуели легітимним?"

Нагадаємо, раніше у Sky News писали, що Chevron зосереджена на безпеці та добробуті працівників і збереженні цілісності активів, а ConocoPhillips стежить за розвитком подій та їхнім "потенційним впливом на глобальне енергопостачання та стабільність".

Навіщо Трампові венесуельська нафта?