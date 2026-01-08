Чего требуют нефтяные компании США?

Предприниматели хотят "серьезных гарантий" – юридических и финансовых. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Трамп призывает американские нефтяные компании поддержать его попытки перестроить энергетический рынок. Поэтому в среду, 7 января, в Майами чиновники провели важные переговоры с руководителями ведущих предприятий.

Это произошло на фоне "демонстрации силы", когда спецслужбы США захватили российский танкер в северной части Атлантического океана.

Более того, в пятницу, 9 января Трамп пригласил руководителей некоторых крупнейших энергетических компаний, таких как Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips, на встречу в Белом доме.

По данным осведомленных источников, менеджеры намерены давить на президента, требуя надежных юридических и финансовых гарантий, прежде чем согласиться вложить капитал в Венесуэлу.

Почему бизнесмены так осторожничают?

Напомним, ранее на этой неделе Трамп заявил, что американские нефтяные компании могут получить "возмещение от нас или через доходы", но они оставались осторожными, в частности ссылаясь на непредсказуемую политику.

Никто не хочет туда идти, пока случайный твит может изменить всю внешнюю политику страны,

– объяснил неназванный инвестор.

Даже несмотря на намерения США отменить некоторые санкции против Венесуэлы, планы Трампа вызвали скептицизм среди менеджеров, которые считают препятствиями политические и юридические риски в сочетании с низкими ценами на нефть.

Нужно время, чтобы увидеть реальные инвестиции в страну, а потом еще больше времени, чтобы наладить производство,

– подчеркнул один высокопоставленный руководитель.

Chevron – единственная американская компания, которая сейчас имеет лицензию на экспорт венесуэльской нефти. Даже ее финансовый директор Эймар Боннер якобы осторожно высказывался перед инвесторами и не дал никаких указаний относительно планов ближайшего расширения.

В то же время исполнительный партнер инвестиционной группы TWG Global и бывший советник Джо Байдена Амос Хохштейн заявил, что американские компании должны знать, кто их контрагенты: "Подписывают ли они соглашения с правительством Венесуэлы? Является ли правительство Венесуэлы легитимным?"

Напомним, ранее в Sky News писали, что Chevron сосредоточена на безопасности и благосостоянии работников и сохранении целостности активов, а ConocoPhillips следит за развитием событий и их "потенциальным влиянием на глобальное энергоснабжение и стабильность".

Зачем Трампу венесуэльская нефть?