Как Трамп видит будущее Венесуэлы?
В разговоре с журналистами Трамп "наслаждался успехом операции". Однако не привел деталей относительно будущего Венесуэлы.
Он не сказал и того, почему признал действующего вице-президента Делси Родригес вместо лидера оппозиции Марии Мачадо. И не указал, может ли отправить в эту страну войска – как известно, США ограничились успешной операцией по захвату Мадуро, но войск не вводили.
На вопрос, сколько Америка будет руководить Венесуэлой – три месяца, шесть, год или дольше, – Трамп ответил размыто: "Я бы сказал, гораздо дольше".
А когда его спросили, как долго будет прямой контроль США за этой страной, он сказал, что время покажет.
Трамп заверил, что Рубио постоянно общается с Делси Родригес.
Интересно! СМИ не раз писали, что свергнуть режим Мадуро очень хотел Рубио – и что именно госсекретарь является архитектором операции США против Венесуэлы.
Мы будем использовать нефть и мы будем покупать нефть. Мы снизим цены на нефть и мы будем давать деньги Венесуэле, в которых она отчаянно нуждается,
– высказался лидер Соединенных Штатов.
Когда пройдут демократические выборы в Венесуэле – тоже не известно. Чтобы возродить нефтяной сектор страны, тоже понадобятся годы, считает он.
В конце Трамп сказал, что хотел бы посетить Венесуэлу: "Я думаю, что когда-то это будет безопасно".
Зеленский предложил поступить с Кадыровым так, как с Мадуро
Украинский президент предположил, что Кадыров может повторить судьбу Мадуро. Россияне очень возмутились таким намеком.