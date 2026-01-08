Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Как Трамп видит будущее Венесуэлы?

В разговоре с журналистами Трамп "наслаждался успехом операции". Однако не привел деталей относительно будущего Венесуэлы.

Он не сказал и того, почему признал действующего вице-президента Делси Родригес вместо лидера оппозиции Марии Мачадо. И не указал, может ли отправить в эту страну войска – как известно, США ограничились успешной операцией по захвату Мадуро, но войск не вводили.

На вопрос, сколько Америка будет руководить Венесуэлой – три месяца, шесть, год или дольше, – Трамп ответил размыто: "Я бы сказал, гораздо дольше".

А когда его спросили, как долго будет прямой контроль США за этой страной, он сказал, что время покажет.

Трамп заверил, что Рубио постоянно общается с Делси Родригес.

Интересно! СМИ не раз писали, что свергнуть режим Мадуро очень хотел Рубио – и что именно госсекретарь является архитектором операции США против Венесуэлы.

Мы будем использовать нефть и мы будем покупать нефть. Мы снизим цены на нефть и мы будем давать деньги Венесуэле, в которых она отчаянно нуждается,

– высказался лидер Соединенных Штатов.

Когда пройдут демократические выборы в Венесуэле – тоже не известно. Чтобы возродить нефтяной сектор страны, тоже понадобятся годы, считает он.

В конце Трамп сказал, что хотел бы посетить Венесуэлу: "Я думаю, что когда-то это будет безопасно".

