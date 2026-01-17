Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк озвучив 24 Каналу думку, що Франція з НАТО не вийде, хоча такий прецедент уже був.

Цікаво Європейські війська в Україні: хто погодився надіслати військових і як реагують у Путіна та Трампа

Яке рішення приймуть у Франції?

Романюк розповів, що Франція вже виходила з військового блоку НАТО, залишаючись у політичному. Це було в 1966 році, коли президентом був Де Голь. Лише у 2009 році з нагоди 60-річчя утворення НАТО, коли президентом був Саркозі, НАТО повернуло Францію у військовий блок.

Прецедент є. Греція виходила на знак протесту, коли Туреччина напала на Кіпр і його поділили на 2 частини. Греція вважала, що НАТО не відреагувало так, як мало відреагувати. Теоретично вихід із НАТО можливий, як вихід із Євросоюзу, як Велика Британія звідти вийшла,

– зазначив голова громадської організації "Україна в НАТО".

Він продовжив, що у французькому парламенті нині близько 650 депутатів. І навіть, якщо там 10% настільки ненормальних, як-от конгресмен-республіканець, який готує законопроєкт про вихід США з НАТО, то ненормальні є в кожній країні.

Що чекає на НАТО?

За словами голови громадської організації "Україна в НАТО", поки президентом Франції є Макрон, це абсолютно нереалістично. Однак це безумовно організована діяльність підігрування Кремлю. Утім ніхто з НАТО виходити не буде.

"Трамп не назавжди президент США. Це ще максимум 3 роки. Проміжні вибори будуть у листопаді за 10 місяців. Республіканці зазнають повної катастрофічної поразки. Демократи здобудуть перемоги й у Конгрес, й у Сенат швидше за все", – зауважив Романюк.

На його думку, вони заженуть Трампа "в стійло". Він більше не буде чудити. Він не нападе на Гренландію. Хоча США цього й так не зроблять. Вони хочуть її купити. Зробити так, щоб Данія та Гренландія здались під психологічним тиском США, але Трамп не буде мати дозвіл від Конгресу розпочати військову агресію.

Франція та Канада вже заявили, що вони готові захищати суверенітет Данії, як члена НАТО, виконувати 5 статтю Вашингтонського договору, захищати територіальну цілісність кожного члена НАТО. Це дуже тривожний сигнал,

– наголосив голова громадської організації "Україна в НАТО".

Він додав, що ніхто не вийде з НАТО. Усі дочекаються, що Трампа не буде, всі дочекаються проміжних виборів. Тоді в США стане все зрозуміло. Трампу оголосять імпічмент за кримінальними статтями, й він стане справжньою "кульгавою качкою" та не зможе нічого чудити.

Ситуація в НАТО: останні новини