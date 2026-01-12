Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Що Трамп каже про НАТО?

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Дональд Трамп заявив, що саме завдяки його політиці країни-члени НАТО погодились суттєво збільшити витрати на оборону.

Я той, хто врятував НАТО. Я той, хто змусив їх платити 5% від ВВП (на оборону, – 24 Канал)… Це було 2%, і вони не платили. Тепер вони платять 5%. Я той, хто врятував НАТО,
– наголосив американський лідер.

За словами Трампа, якби він не був президентом США, "НАТО не було б".

Відповідаючи на запитання, чи розглядає він можливість виведення США з НАТО, Дональд Трамп зазначив, що такий крок міг би засмутити Альянс.

Можливо, НАТО заощадило б багато грошей. Але мені подобається НАТО,
– підсумував президент.

Важливо! Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте також заявляв, що якщо Альянс не буде витрачати 5% ВВП на оборону, через кілька років Росія може стати значно сильнішою за країни НАТО.

Країни НАТО занепокоєні долею Гренландії

  • За даними ЗМІ, Дональд Трамп наказав командуванню сил спеціальних операцій США підготувати план вторгнення до Гренландії. Цю ідею блокує вище військове керівництво.

  • Військові Данії, яка є частиною НАТО, повинні негайно відкривати вогонь у разі вторгнення на Гренландію, не чекаючи наказів, відповідно до правил ведення бою, що діють з 1952 року, і це залишається чинним.

  • Колишній прем'єр Франції Домінік де Вільпен попередив, що у разі вторгнення США стануть "ворогом" для європейських членів НАТО, а ситуація стане історичною для альянсу.