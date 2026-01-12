Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Дональд Трамп заявив, що саме завдяки його політиці країни-члени НАТО погодились суттєво збільшити витрати на оборону.

Я той, хто врятував НАТО. Я той, хто змусив їх платити 5% від ВВП (на оборону, – 24 Канал)… Це було 2%, і вони не платили. Тепер вони платять 5%. Я той, хто врятував НАТО,

– наголосив американський лідер.

За словами Трампа, якби він не був президентом США, "НАТО не було б".

Відповідаючи на запитання, чи розглядає він можливість виведення США з НАТО, Дональд Трамп зазначив, що такий крок міг би засмутити Альянс.

Можливо, НАТО заощадило б багато грошей. Але мені подобається НАТО,

– підсумував президент.

Важливо! Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте також заявляв, що якщо Альянс не буде витрачати 5% ВВП на оборону, через кілька років Росія може стати значно сильнішою за країни НАТО.

