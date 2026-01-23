Про це глава держави розповів журналістам 22 січня, після свого виступу на полях економічного форуму у Давосі.
Що сказав Зеленський про компроміси сторін у мирній угоді?
За словами президента України, війну можна завершити лише за умови зацікавленості та співпраці обох сторін. Зеленський вважає, що цього точно не станеться, якщо хтось "гратиме в ігри".
Коментуючи питання про можливе ігнорування України цього тижня у Давосі, Зеленський заперечив та зауважив, що на економічному форумі обговорювалось багато глобальних викликів.
Це не ігнорується, у Давосі було багато різних викликів... але якщо забути про війну, її не вирішити... зрозуміло, що лідерам доводиться думати про багато проблем,
– додав очільник України.
Які ще заяви зроби український лідер у Давосі?
Зеленський підтвердив, що Україна отримала запрошення приєднатись до Ради миру Трампа. Втім він визнав, що наразі Київ не прийматиме цю пропозицію, оскільки серед учасників є Росія та Білорусь.
США запропонували Києву зону вільної торгівлі. У Давосі президент відреагував на цю пропозицію позитивно, мовляв, для України в перші роки після завершення повномасштабного вторгнення це буде дуже важливо, а "бізнес прийде".
Володимир Зеленський заявив, що Україна може допомогти Європі у протидії російській загрозі у водах біля Гренландії, використовуючи свій досвід та озброєння. Водночас натякнувши, що наразі Київ немає таких повноважень, адже не є членом НАТО.